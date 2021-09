„Kolem druhé hodiny v noci hlídka policistů zpracovávala první nehodu a v tu dobu narazila dodávky do vozu Ředitelství silnic a dálnic ČR a odmrštila ho na policejní vozidlo,“ uvedla mluvčí Policie ČR Benešov Barbora Schneeweissová s tím, že policista utrpěl lehké zranění a sanita zdravotnické záchranné služby ho převezla do benešovské nemocnice na ošetření.

K nehodě osobního auta a nákladního, kterou v pátek 10. září v noci právě vyšetřovali policisté z Dálničního oddělení Bernartice na 36. kilometru D1 ve směru na Prahu nedaleko Ostředka, se vzápětí přidala další. Přímo do vozidla cestářů označeného světelnou šipkou upozorňující na překážku v dopravě totiž najela dodávka.

