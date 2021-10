Muži v bezvědomí přispěchalo na pomoc několik svědků, kteří zahájili masáž srdce. Do dvou minut po oznámení přijela na místo i policejní hlídka z bernartického oddělení. Automatizovaný externí defibrilátor pak mužovu srdci dal dva výboje. Následně dorazili i záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a jeho posádka pokračovala v resuscitaci. Do zdravotnického zařízení cizince sanita převážela ve stabilizovaném stavu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.