Ženu s těžkým zraněním, která na místě nehody potřebovala intenzivní lékařskou péči, dopravil vrtulník do motolské nemocnice v Praze. Devět lidi se zraněními vesměs lehčího charakteru převezli záchranáři do nemocnice v Benešově.

Uzavřená silnice i trať

Jak silnice II/112, tak železniční trať, kde motorový vůz vykolejil přední nápravou, zůstaly neprůjezdné. S omezením průjezdu na silnici v místě přejezdu P 6029 počítalo Centrum dopravních informací nejméně do 11. hodiny. Byť tou dobou se už drážním hasičům podařilo odtáhnout vrak autobusu mimo koleje a naopak všechna kola vlaku na koleje vrátit, omezení průjezdu se protáhlo – až do odpoledne. Místo vlaků jezdily náhradní autobusy až do podvečera.

Dvanáct zraněných lidí

Po nehodě, k níž byly přivolány i dva vrtulníky, záchranáři jednu pacientku letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Další zranění v rámci pravidel aktivovaného traumaplánu putovali do benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie. S tříděním zraněných poskytováním první pomoci pomáhali záchranářům hasiči. Ti na místo vyslali tři jednotky, jejichž příslušníci pomáhali šesti lidem z autobusu (v některých případech použili k jejich vynesení i páteřovou desku) a čtyřem z vlaku. Připraveno měli i nasazení týmu posttraumatické péče, což však nakonec nebylo nutné. Zdravotničtí záchranáři měli na místě pět posádek. Celkově bylo zraněno 12 lidí: po pěti cestujících v autobusu ve vlaku, řidič i strojvedoucí. Deseti z nich pomáhali záchranáři; zbývající vyvázli se šrámy.

Střední Čechy: Na železničním přejezdu u Struhařova na Benešovsku se střetl autobus s vlakem. Na místě zasahují všechny složky IZS a povolány byly i vrtulníky. Zraněných cestujících je více než patnáct. Provoz na trati je po dobu činnosti složek IZS zastaven. #policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) June 14, 2020

Červená světla blikala

Příčiny nehody zůstávají v šetření policie. Dechové zkoušky u řidiče i strojvůdce potvrdily, že alkohol se na maléru nepodílel. Vlastní zkoumání všech okolností nehody v úseku trati mezi Struhařovem a Dobříčkovem zajišťuje také Drážní inspekce ČR. Její mluvčí Martin Drápal potvrdil poznatky Deníku, že jde o místo, které je dlouhodobě zabezpečeno výstražnou světelnou signalizací bez závor. Jisté je, že v centru pozornosti vyšetřovatelů bude zejména řidič autobusu.

Správa železnic ostatně již v neděli dopoledne uvedla na svém twitterovém účtu, že přejezdová výstražná světla v době, kdy na trať vjel autobus, do jehož boku narazil vlak, fungovala. „Byla v činnosti,“ připomíná Správa železnic. Ta také jako první uvedla předběžně odhadovanou výši škody: pět milionů korun. Upřesnění v rámci vyšetřování přineslo snížení na 3,7 milionu korun: 2,6 milionu na vlaku, 800 tisíc na autobusu a 300 tisíc trati.

@ZZS_SCK zasahuje u dopravní nehody vlaku a autobusu na Benesovsku. Na místě 5 posádek @ZZS_SCK, 2x letecká ZS, a ostatní složky IZS — ZZS SČK (@ZZS_SCK) June 14, 2020

Tragický malér už v úterý

Během jediného týdne jde ve Středočeském kraji o druhou vážnou nehodu linkového autobusu. Již v úterý po poledni se stala tragédie na autobusovém nádraží ve Slaném, kde vozidlo jiného dopravce najelo do lidí čekajících na stanovišti. Osmiletý chlapec zemřel a další tři lidé byli zraněni. I okolnosti této nehody zůstávají v šetření policie. Média spekulují, zda se na ní nemohla podílet nevhodná obuv řidiče; konkrétně zaseknutí pantofle o pedál.

Bude nějak reagovat kraj?

Obě nehody mohou vnést nový prvek do chystaných jednání Středočeského kraje s vedením dopravních firem, která mají vyústit v uzavření desetiletých smluv o zajišťování dopravní obslužnosti. Většinu spojů na většině linek totiž objednává právě kraj, který také přispívá na zajištění jejich provozu.

Zvlášť pokud by se potvrdilo podezření, že svou roli mohly v tomto týdnu při malérech autobusů sehrát závažná šoférská pochybení, případně vliv technických závad vozidel, lze očekávat, že mezi garancemi, které kraj od partnerů bude požadovat, budou i záruky zajišťující bezpečnost provozu a nikoli pouze požadavky třeba na klimatizaci nebo na podobu zobrazování zastávek na monitorech ve vozidle. Dá se předpokládat, že kraj bude coby objednavatel hledat i způsob, jak si vyžádat, aby cestující vozili řidiči či řidičky s náležitými předpoklady a zkušenostmi.

O tom se ostatně vedou debaty i mezi letitými šoféry. V jejich řadách Deník zaznamenal i výhrady proti tomu, že za volant autobusu se vzhledem k nedostatku kolegů mohou dostat i lidé bez dříve požadované praxe s řízením náklaďáku; ba dokonce i bez předchozího vlastnictví řidičského oprávnění skupiny C. Ostatně i na zadním skle autobusu, který boural u Struhařova, zůstala nehodou nepoškozená náborová nabídka: přijmou se řidiči bez omezení věku, s řidičákem i bez…

Jaké možnosti zatlačit na dopravce kraj bude mít, však zůstává otázkou. Řidičů je totiž dlouhodobě nedostatek; někdy i zoufalý nedostatek. A v paměti ještě zůstává situace ze sklonku léta 2017, kdy zejména na Kladensku nastal skutečný kolaps autobusové dopravy – prostě z toho důvodu, že nebylo koho posadit za volant. Zda tedy kraj bude naznačeným způsobem postupovat, se teprve ukáže v budoucnu. Aktuálně hledá nového ředitele organizace IDSK – Integrované dopravy Středočeského kraje – která jednání povede.