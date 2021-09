"Oba řidiči byli zaklíněni," potvrdila mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová. Na místě zasahovali také hasiči ze stanice Říčany. "Jedna osoba byla vyproštěna před naším příjezdem, druhou jsme vyprošťvali my," sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

/FOTOGALERIE/ Srážka dvou osobních aut měla za následek těžká zranění čtyřicetiletého a šestačtyřicetiletého řidiče. Událost se stala v pondělí kolem třetí hodiny ráno a uzavřela dálnici na 12. kilometru za Prahou směrem do Brna za sjezdem na Říčany. Záchranáři museli na místo vyslat vrtulník.

