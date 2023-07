Šest lidí měli záchranáři v péči v sobotu 8. července okolo poledne po dopravní nehodě na křižovatce silnic číslo 110 a 113 u exitu Ostředek z dálnice D1. Dvě osoby utrpěly otřes mozku, jinak se nikomu nic vážného nestalo. Incident na místě dopravu nijak vážně neovlivnil.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Traxler Zdeněk

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové došlo k nedání přednosti v jízdě a následnému střetu: „Vozidlo Citroen nedalo z vedlejší silnice přednost vozidlu Dacia jedoucímu po hlavní komunikaci. Došlo k bočnímu střetu, dechová zkouška byla u obou řidičů negativní.“

Hasiči na místě museli vyprostit jednu osobu bez použití hydraulického zařízení. Poté zajistili oba automobily proti vzniku požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem.

Celkem šest osob měli v péči záchranáři, jak uvedla jejich mluvčí Monika Nováková: „Dvě nezletilé osoby bez viditelných poranění jsme převezli k dovyšetření do motolské nemocnice. Tam putovala i osoba s otřesem mozku, druhou osobu s otřesem mozku jsme transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Další dvě osoby jsme také odvezli do Motola kvůli vyšetření, jedna utrpěla pohmoždění ramene.“