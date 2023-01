"Jednalo se o střet vozů značek Škoda Karoq a Chevrolet. Řidič chevroletu je těžce zraněn a byl transportován do nemocnice. Dechové zkoušky byly negativní. Komunikace je kyvadlově zprůjezdněna," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Smrtelná nehoda u Mníšku: Motokrosová motorka sjela do příkopu

Zranění u pěti lidí potvrdila mluvčí záchranářů Monika Nováková. "Jedna osoba utrpěla poranění břicha, pánve a dolní končetiny a musela být letecky transportován na traumatologii do Fakultní nemocnice Motol. Druhá osoba s poranění v obličeji převezli záchranáři do benešovské nemocnice," sdělila Nováková s tím, že tři další osoby byly převezeny též do nemocnice v Benešově na dovyšetření.