Helikoptéra letecké záchranné služby musela v neděli 2. dubna odpoledne vzlétnout k dopravní nehodě mezi obcemi Chrášťany a Václavice na Benešovsku. Osobní automobil s posádkou pěti lidí zde čelně narazil do stromu.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Jedna žena svým zraněním na místě podlehla, muž byl ve vážném stavu transportován do Prahy. Na místě zasahovaly všechny jednotky jednotky integrovaného záchranného systému, záchranáři museli ošetřit i zbylé cestující, což potvrdila tisková mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková: „Jedna žena na místě bohužel podlehla svým zraněním. V péči jsme měli také zraněného muže, utrpěl poranění pánve, po ošetření byl transportován letecky do Fakultní nemocnice Motol (FMN). Další tři pacientky neměly žádná viditelná poranění. Dvě jsme převezli do FNM, jednu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.“

Policisté museli podle jejich středočeské mluvčí Vlasty Suchánkové celou silnici uzavřít. „Kromě jedné osoby bez známek života museli všechny osoby podstoupit vyšetření a následně je odvezla rychlá záchranná služba,“ informovala policistka. Hasiči místo dopravní nehody zajistili.