Zajímavostí případu, který vyvolal chaos v dopravě a fronty aut, při němž naštěstí jen zaskřípaly plechy bylo, že oba vozy jely stejným směrem. „Oba najížděly z vedlejší silnice v Máchově ulici na hlavní v Hodějovského a zatáčely přitom vpravo,“ popsala mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová. Připomněla také, že oba řidiči před jízdou nepožili žádný alkohol a potvrdila, že dlouhý autobus potřeboval na projetí ostré zatáčky vpravo nadjetí vlevo. Jedině tak se vozidlo mohlo bezpečně zařadit do pravého jízdního pruhu.

Na křižovatce, kde jsou de facto dva odbočovací pruhy, vlevo k ulici Červené Vršky a vpravo do centra města, to ale mohlo vypadat, jako by autobus odbočoval doleva. Jestli dával znamení pravým blinkrem, není jasné. Možné je, že si toho řidič malého vozu nevšiml. Nebo že šofér autobusu světelné znamení spustil až o zlomek sekundy později, kdy už se Toyota zařazovala vedle autobusu a její řidič to už nemohl vidět.

„Řidič osobního auta podjel autobus a ten se s ním bočně střetl. Škoda je odhadnutá na šedesát tisíc korun,“ dodala mluvčí Policie ČR.