Hádka předcházela nehodě auta na uzavřeném mostě přes železnici v Benešově

/FOTOGALERIE/ Pokud by se potvrdily zprávy člověka volajícího v pondělí 14. září ve čtvrt na jedenáct večer na tísňovou linku 112 o pádu osobního auta na koleje z mostu u benešovské sokolovny, byl by to už třetí podobný případ za poslední dekádu.„Právě takto nám to bylo nahlášeno, ale na místě se ukázalo, že je to jinak,“ vysvětlil mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel s tím, že k místu události přispěchali také hasiči ze Správy železnice z Prahy.

Vjezd do benešovské Nádražní ulice k mostu přes železnici zakazují dopravní značky a brání mu i mobilní oplocení staveniště. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner