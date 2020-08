Co se příliš nezměnilo, je počet usmrcených. Předloni to byl jeden, loni a letos po dvou lidech. K pozoruhodnějším posunům ale patří nárůst kolizí vlaku s automobilem na železničním přejezdu. „Na Benešovsku jsme před dvěma roky neevidovali žádný střet vlaku s autem,“ potvrdila mluvčí. „Loni se ale jedna taková nehoda stala a letos už kolegové vyšetřovali tři takové události,“ připomněla Veronika Čermáková.

K první takové letošní nehodě došlo v neděli 14. června na dolním přejezdu u Struhařova na silnici II/112 z Benešova do Vlašimi. Srážku osobního vlaku s autobusem odnesla žena z autobusu těžkým zraněním, Dalších deset lidí se zranilo méně závažně.

Ještě vážnější následky přinesl v úterý 4. srpna střet expresu z Prahy do Českých Budějovic na přejezdu u Heřmaniček.

„Devětačtyřicetiletá řidička jela v osobním vozidle sama a následkem střetu utrpěla smrtelná zranění. Ve vlaku cestovalo celkem devětašedesát lidí, z nichž se nikdo nezranil. Provedená dechová zkouška u strojvedoucího byla s negativním výsledkem. Ani řidička, která následkem střetu utrpěla zranění neslučitelná se životem, nebyla ovlivněna alkoholem. Provoz na trati byl po dobu policejního vyšetřování přerušen. Veškerými okolnostmi a příčinou srážky se zabývají benešovští kriminalisté,“ uvedla mluvčí.

Dopravní nehody Benešovsko od 1. června 2018 do 6. srpna 2020



2018

Dopravních nehod celkem - 279

Úmrtí - 1

Alkohol viníka - 11

Dopravních nehod v obce - 115

Dopravních nehod mimo obec - 164



2019

Dopravních nehod celkem - 278

Úmrtí - 2

Alkohol viníka - 14

Dopravních nehod v obce - 98

Dopravních nehod mimo obec - 180



2020

Dopravních nehod celkem - 298

Úmrtí - 2

Alkohol viníka - 15

Dopravních nehod v obce - 96

Dopravních nehod mimo obec - 202



Zdroj: Policie ČR Benešov

Bez zranění s jen lehce zdeformovanými plechy se naopak obešel střet dodávky s osobním vlakem na trati z Čerčan do Ledečka. U Hvězdonic na přejezdu bez závor, což jsou všechny tři uvedené, se nehoda stala ve čtvrtek 6. srpna.

Zajímavostí letošního léta na silnicích Benešovska také je, že řidiči bourali nejen častěji, ale že je i letos i nejvíc viníků, jimž policisté prokázali požití alkoholu. Zatímco v roce 2018 policisté vyšetřovali 279 nehod a o rok později jen o jednu méně, letos jich řidiči způsobili už 298.

„Ještě před dvěma roky kolegové z dopravního inspektorátu při vyšetřování nehod zjistili, že jedenáct viníků kolize před jízdou pilo alkohol. Loni to bylo už čtrnáct řidičů a letos ještě o jednoho víc,“ upozornila policejní mluvčí.

Zajímavostí letní nehodové statistiky je také fakt, že počet nehod, k nimž došlo mimo obec už tři roky skokově roste, zatímco těch v obcích mírně klesá.

Názor preventisty Policie ČR Benešov Jaroslava Bicana



Každoročně dojde k několika nehodám na železničních přejezdech. Bohužel tyto nehody bývají často fatální nebo s velmi drtivými následky. Přitom se stačí držet pár základních pravidel.



Některé železniční přejezdy jsou chráněny závorami nebo světelnou a zvukovou signalizací. Proto je jasné, že když svítí červená, tak musíme vozidlo zastavit na úrovni světel před přejezdem a nesmíme pokračovat v jízdě. To samozřejmě platí i v případě, pokud jdou závory dolů, jsou dole nebo se zvedají.



Za letního období může být řidič unaven nebo může dojít třeba i k oslnění sluncem. Odhad vzdálenosti může být ovlivněn klimatickými podmínkami a nemusí být přesný. Proto je dobré mít na paměti pořekadlo: „Dvakrát měř, jednou řež!“ a pořádně zkontrolovat situaci u přejezdu. Nikdy stoprocentně nespoléhejte, že signalizační světlo skutečně funguje. Vždy se nejprve přesvědčte, že můžete na přejezd vjet. Rozhodně nikdy neriskujte přejetí na poslední chvíli!



Pokud se dostanete do tíživé situace a vozidlo se zastaví na železničním přejezdu, tak je dobré zapamatovat si několik rad:



- Pokud by to bylo možné, tak odstranit vozidlo z trati a to alespoň na 2,5 metru od nejbližší koleje. Když to nepůjde, ihned i s posádkou opustit vozidlo.



- Pokud s vozidlem zůstanete mezi závorami a pokud by to bylo možné, pokusit se vozidlem závory prorazit a odjet z kolejiště.



- Z bezpečí obratem vytočit linku tísňového volání 112 nebo 150 a informovat o nastalé situaci. Aby se přesně lokalizovalo místo nebezpečí, tak na zadní straně každého výstražného kříže je číslo daného přejezdu. Je ve tvaru Pxxxxx a tím po nadiktování operátorovi zkrátíte čas potřebný k předání informací. Každá vteřinu v tuto chvíli hraje důležitou roli.