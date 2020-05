A to přesto, že 12. března vláda v souvislosti s šířením koronaviru vyhlásila stále aktuální nouzový stav, v jehož důsledku výrazně prořídl provoz na silnicích. „Volnější silnice často právě motorkáře vybízejí k rychlejší jízdě – to se však mnohým z nich může stát osudné,“ upozornila Schneeweissová.

S důrazem na to, že s obdobím platnosti nouzového stavu se pojí hned osm z celkového počtu devíti úmrtí motocyklistů. Je však třeba přiznat, že mezi viníky motorkářských nehod jsou i další účastníci silničního provozu: třeba ti, kteří motocykl přehlédli a nedali přednost.

Jestliže od ledna do konce dubna řešili policisté 115 nehod, kde alespoň jedna motorka nezůstala „kolama dolů“, jak se mezi jezdci říká, loni jich ve stejném období bylo o 17 méně. Nepřehlédnutelný nárůst tedy vykazuje nejen počet tragických následků, ale i samotných bouraček. Letošní bilance je opravdu hrozivá: vedle devíti mrtvých 21 lidí zraněných těžce a 55 lehce. Loni policisté ve stejném období zaznamenali při 98 nehodách motorkářů dvě úmrtí, 15 těžkých a 49 lehkých zranění.

„Jen za období vyhlášeného nouzového stavu do 30. dubna evidujeme ve Středočeském kraji 101 dopravní nehodu: zemřelo osm osob, 19 jich bylo těžce zraněno a 50 lehce,“ zdůraznila Schneeweissová.

Dokonce opakovaně se letos střetli dva motorkáři; shodou okolností pokaždé ve čtvrt na čtyři odpoledne. Zatímco 20. dubna u Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku vyvázli oba účastníci ze srážky se zraněními (byť jeden utrpěl tak vážný úraz, že ho do nemocnice transportoval vrtulník), v sobotu 28. března oba řidiči motorek na místě zemřeli. Bylo to na silnici číslo 38 na úrovni Poděbrad; poblíž místní části Polabec. Oba stroje začaly po nehodě hořet. Jejich řidiči na místě zemřeli. Snahy o jejich resuscitaci ani povolání helikoptéry se záchranářskou posádkou už na tragickém vyústění nehody nemohly nic změnit.

„Chtěli bychom apelovat na všechny řidiče, a to nejen motorek, aby se na silnicích chovali ohleduplně a řídili se platnými předpisy,“ zdůraznila v úterý Schneeweissová. S tím, že respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu a chovat se tak, aby neohrozil sebe, ale ani ostatní účastníky silničního provozu, by měl opravdu každý.

Vybrané nehody motocyklistů



* Příbramsko:



- V neděli 5. dubna před šestou hodinou večer nezvládl 48letý motocyklista jízdu u obce Zduchovice. V zatáčce vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do svahu silničního příkopu a poté vylétl ze svého stroje a dopadl na hlavu. Byl převezen do nemocnice v Praze.



- K další nehodě došlo 12. dubna chvíli před polednem na silnici I/18 u obce Obory, kdy 56letý motocyklista nedodržel bezpečnou vzdálenost za osobním vozidlem, které odbočovalo vlevo. Ve snaze zbránit střetu začal intenzivně brzdit a položil motorku na levý bok; narazil do zadní části zpomalujícího vozidla. Po ošetření v nemocnici byl propuštěn do domácího léčení.



- K další vážné nehodě došlo 20. dubna odpoledne i obce Věšín, kdy došlo ke střetu dvou motorkářů, kteří jeli ve směru od Rožmitálu pod Třemšínem na Plzeň. Střetli se v levém jízdním pruhu, když se zřejmě vyhýbali odstavenému nepojízdnému vozidlu. Jeden zraněný motocyklista byl přepraven letecky do nemocnice, druhý byl převezen sanitkou.



* Mladoboleslavsko:



- V pátek 3. dubna došlo krátce po patnácté hodině na silnici II/610 v ulici Revoluční v Mladé Boleslavi-Debři k nehodě, při níž motocyklista nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace, nezvládl levotočivou zatáčku a skončil mimo komunikaci, kde havaroval do zaparkovaného vozidla. Při střetu utrpěl těžká zranění, jimž večer podlehl v pražské nemocnici.



- K další tragické nehodě došlo ve čtvrtek 23. dubna krátce po půl desáté dopoledne na silnici II/610 u Bakova nad Jizerou, kde zůstal motocyklista po střetu s kamionem zaklíněný pod nákladní soupravou. Pětapadesátiletý muž na motocyklu utrpěl četná zranění, kterým na místě podlehl. Příčinou dopravní nehody je pravděpodobně nedání přednosti v jízdě řidičem nákladního vozidla.



* Mělnicko:



- Ve středu 8. dubna vpodvečer hodinách došlo na silnici I/9 za obcí Chudolazy ve směru na Mělník ke střetu dodávky a motocyklu. Motocyklista po pádu utrpěl zranění, kterým následně i přes veškerou pomoc záchranářů podlehl. Policisté provedli u řidiče dodávky na místě dechovou zkoušku, která u něj vyloučila přítomnost alkoholu. U motorkáře byla nařízena soudní pitva, okolnosti a příčiny dopravní nehody i nadále mělničtí policisté šetří.



- K další vážné nehodě byli přivoláni mělničtí dopravní policisté 26. dubna. Krátce po půl šesté večer jel 20letý řidič na motocyklu Yamaha po polní cestě mezi obcemi Malá Bučina a Olovnice. Na rovném úseku nepřizpůsobil rychlost stavu polní cesty, na hrbolech nezvládl řízení a havaroval. Se svými zraněními byl ve velmi vážném stavu transportován do nemocnice. Dechová zkouška nemohla být na místě u řidiče provedena, proto byl nařízen odběr krve. Policisté zjistili, že motocykl není registrován v evidenci vozidel, nemá tak přidělenou registrační značku, nevyhovuje technickému stavu, a navíc není sjednáno zákonné pojištění o odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.



* Praha-východ:



V pondělí 20. dubna došlo k tragické nehodě poblíž obce Sluhy na Praze-východ, kdy 55letý muž nezvládl řízení motorky a po předjíždění při průjezdu zatáčkou vyjel mimo komunikaci. Řidič utrpěl zranění, kterým následně podlehl, spolujezdkyně byla v důsledku nehody zraněna lehce.



Zdroj: Policie ČR