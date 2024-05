/FOTOGALERIE/ Tři zraněné si vyžádala nehoda tří osobních automobilů, k níž došlo před půl pátou odpoledne v pondělí 13. května na silnici I/3 za Miličínem ve směru na Tábor.

Nehoda u Miličína na silnici I/3, 13. května 2024. | Foto: HZS Středočeského kraje

Hasiči vyslali na místo nehody jednotku HZS Benešov a SDH Votice. „Dvě auta se střetla čelně,“ popsal Dominik Pěnička, mluvčí středočeských hasičů s tím, že jednoho zraněného hasiči po vyproštění předali posádce Letecké záchranné služby.

„Středně těžce zraněného člověka s poraněním hlavy a hrudníku Letecká záchranná služby transportovala do českobudějovické nemocnice. Dva pacienty jsme pak převezli sanitami do Nemocnice Tábor se zraněním lehčího rázu. Šlo o pohmožděním hrudníku a dolních končetin,“ uvedl Marek Hylebrant ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Podle mluvčí Policie Barbory Schneeweissové jel osobní automobil Škoda Superb řízený ženou narozenou v roce 1983 směrem na Tábor a v mírné pravotočivé zatáčce vjel do protisměru ze zatím nezjištěných příčin.

"Řidič (1993) protijedoucí Škody Octavia stačil zabránit střetu stržením vozidla do svodidel. Superb ale čelně narazil do další protijedoucí Octavie. V ní cestoval řidič narozený 1974 a o tři roky mladší spolujezdec. Zraněná řidička byla letecky transportována do Českých Budějovic, dva zranění muži do Tábora. Řidič, který se vyhnul čelnímu střetu se nezranil," popsala policejní mluvčí.

Silnice byla kvůli nehodě uzavřená, policisté vyšetřují její příčiny.