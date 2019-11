„Pětadvacetiletý řidič se při projíždění ostré levotočivé zatáčky dostal vlivem únavy mimo komunikaci. Pokračoval silničním příkopem a pak narazil do skály. Vozidlo se odrazilo zpět na vozovku, kde se převrátilo na střechu. Přítomnost alkoholu i jiných návykových látek u řidiče vyloučili policisté na místě testem,“ popsala událost mluvčí Policie ČR Benešov Eva Stulíková.

Podle Petry Effenbergerové, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje ošetřili zdravotníci pacienta jen na místě. „Nebylo třeba ho převážet do nemocnice,“ doplnila. Kvůli nehodě jezdili motoristé do Týnce přes Krhanice.

Auto přerazilo betonový sloup

Hmotnou škodu na vozidle i obecně prospěšném zařízení způsobil ve čtvrtek 14. listopadu před osmou hodinou ráno náraz osobního automobilu do sloupu.

„Šestadvacetiletý řidič na silnici mezi Jinošicemi a Líštěncem dostal při projíždění pravotočivé zatáčky na namrzlé vozovce smyk. Auto vyjelo vlevo mimo komunikaci, kde narazilo do sloupu vysokého napětí a poškodilo jej. Alkohol v řidičově dechu vyloučili testy policistů,“ sdělila benešovská policejní mluvčí Eva Stulíková.

Náraz vozidla do betonového sloupu byl tak silný, že to stožár nevydržel a přelomil se. „Řidič se při nárazu nezranil, ale byl v šoku. Na další dovyšetření ho sanita převezla do benešovské nemocnice,“ doplnila Petra Effenbergerová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Osobní auto zastavilo až o autobus

O zadní část autobusu se v benešovské Hodějovského ulici zastavilo v pátek 15. listopadu po 16. hodině osobní auto. Řidič si při nárazu poranil hlavu.