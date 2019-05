„Hlídka vyjela na místo a zjistila, že se informace oznamovatele nezakládá na pravdě. Volajícímu se ale zpětně už policisté nedovolali. V případu budeme řešit, kdo a jak zneužil tísňovou linku,“ potvrdila mluvčí PČR Středočeského kraje Markéta Johnová.

Zdravotníci, kteří přijeli pomoci skupině údajně zraněných lidí, přispěchali z nedaleké základny ZZS Votice a byli v Miličíně během deseti minut. Dorazila ale také posádka ZZS Sedlčany.

„Na místě, kde mělo k neštěstí dojít, nebylo nic. Žádná dopravní nehoda, žádní zranění, jen zmatení záchranáři na naprosto marném výjezdu,“ popsala zbytečnou práci mluvčí ZZS Středočeského kraje Petra Effenbergerová. „Svědek, který nehodu nahlásil, byl opakovaně kontaktován, až telefon nakonec zvedl. Operátorovi pak oznámil, že měl jen zlý sen,“ dodala mluvčí ZZS.

Zatím nezodpovězenou otázkou tak zůstává, jaký důvod měl řidič přivolat záchranáře. Mohl to od něj být „jen“ zlý úmysl a klasické „prověřování“ akceschopnosti složek IZS. Ale stejně alarmující by byla i druhá možnost, že po českých silnicích jezdí lidé, kteří mají halucinace… Na to by mělo dát odpověď policejní vyšetřování.