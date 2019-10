Jízdu ukončila Tatra v příkopu ve Spolích

Přesně po tuctu let se z vozovky ve Spolích, obci na trase z Neveklova do Sedlčan, poroučel do příkopu další nákladní vůz. Tentokrát se v pátek 11. října po poledni jednalo o Tatru. Na místě zasahovali se svou těžkou vyprošťovací technikou hasiči z Benešova.