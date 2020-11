„Policisté varují všechny řidiče, aby přizpůsobili jízdu nejen povaze a stavu silnic, ale zároveň svým schopnostem. Při svých cestách by měli dbát zvýšené opatrnosti, věnovat značnou pozornost okolnímu provozu – a neriskovat,“ vybízí Richterová, obracející se i na profesionály za volantem. Nejde přitom jen o nějaké preventivní, obecně míněné rady. Tahle doporučení plynou ze středeční zkušenosti, kdy na dálnici D1 opakovaně havarovala nákladní vozidla. „Policisté z dálničního oddělení Bernartice řešili jednu nehodu za druhou,“ připomněla Richterová. Vlastně tím tak trochu naznačila i souvislost mezi druhou a třetí bouračkou. A připomněla, že šlo o maléry, jež zablokovaly provoz na dálnici jak ve směru na Brno, tak na Prahu.

„K první nehodě došlo krátce před devátou hodinou ranní, a to na 36. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu,“ uvedla Richterová. Tenhle incident však nebyl „klasickou“ bouračkou. Nákladní soupravě, s níž 40letý šofér mířil na Prahu, se za jízdy uvolnilo kolo z přední nápravy návěsu, přeskočilo do jízdního pásu na Brno, kde narazilo do projíždějícího Volkswagenu Transporter. Jeho řidiči se naštěstí kromě leknutí nic nestalo – auto má však citelně pošramocené.

S technickým stavem souvisí i další nehoda nákladní soupravy, již má zřejmě na svědomí selhání brzdového systému. K tomu došlo půl hodiny před polednem na 50. dálničním kilometru ve směru jízdy na Brno. „Šedesátiletý řidič jel v pravém jízdním pruhu, přičemž při jízdě došlo zřejmě k závadě, kdy selhalo propojení brzdového systému mezi tahačem a návěsem,“ upřesnila Richterová předpokládané okolnosti vedoucí k nárazu tahače do svodidel. „Došlo k zablokování kol návěsu, souprava se začala smýkat vpravo – a došlo tak ke střetu přední částí tahače s okrajovými kovovými svodidly,“ vysvětlila, jak vznikla scéna, nad níž motoristé projíždějící kolem jen kroutili hlavami: návěs zůstal stát rovnoběžně se svodidly, do nichž se zabořil tahač, svírající s ním ostrý úhel… Na dlouhé spekulování však řidiči neměli čas; museli dávat pozor, aby se sami k nehodě nepřipojili: „zlomený“ kamion totiž částečně zasahoval do pravého pruhu. Naštěstí se i tato nehoda obešla bez zranění.

To platí rovněž pro poslední z malérů, na něž Richterová upozornila – a v tomto případě náklaďák dokonce skončil převrácený na boku. Šlo o nehodu, jež se ve stejném úseku dálnice jako ta předešlá stala dvě hodiny po poledni. „Sedmatřicetiletý řidič nákladního vozidla jel v pruhu pro pomalu jedoucí vozidla, kde pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost situaci, kterou bylo možné předvídat. Kvůli nehodě na 50. kilometru, kde se vzpříčila nákladní souprava, se vytvořila kolona vozidel, na niž tento řidič, který jel nejspíš rychleji, než měl, nestihl zareagovat,“ uvedla Richterová. Tedy – šofér reagoval; zvládl však pouze strnout řízení vpravo na nezpevněnou krajnici. Tam narazil do dopravního značení, načež se jeho auto převrátilo na levý bok.