Srážka, k níž došlo v neděli 17. ledna vpodvečer v úseku silnice I/3 vedoucí od Benešova k dálnici D1 poblíž obce Pětihosty, zprvu nebyla nijak výjimečná. Hlavně že se nikomu nic nestalo!

Muž, který se podle dosavadních poznatků jeví jako pravděpodobný viník, se ale rozhodl zmizet. Zcela nečekaně práskl do bot – tady do koní pod kapotou. Najít se ho zatím nepodařilo, i když se policisté obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání prostřednictvím webu Bezpečný Středočeský kraj; dokonce zveřejnili jednoduchou portrétní kresbu. „Nemám informace, že by se někdo ozval,“ uvedl Chalupa.

Nečekaně nastoupil a odjel

Policisté mají k dispozici informaci, že neznámý řidič za volantem ne úplně přesně určeného většího auta – patrně bílé dodávky mající nákladový prostor v provedení s plachtou – se na frekventované silnici mezi benzinovými pumpami zřejmě snažil otočit. A bum: narazil do pravé zadní části černého vozu Volkswagen Golf.

Zprvu to vypadalo, že oba účastníci budou postupovat obvyklým způsobem: domlouvali se na sepsání záznamu pro pojišťovnu. „Následně měl řidič dodávky odejít ke svému vozidlu, nasednout do něj – a z místa nehody odjel směrem na Benešov,“ přiblížil Chalupa vývoj událostí.

Byla to podle jeho slov reakce na slova řidičky golfu, že chce přivolat policii. Pátrání po česky hovořícím padesátníkovi, jehož popis připomíná menší vrůst, dioptrické brýle a hlavu bez vlasů, však zatím zůstává bez výsledku. Dosud se nepřihlásil ani jiný řidič, který by nabídl kamerový záznam z průjezdu kolem místa nehody.

Nejčastější jsou ťukance

Situace, kdy nečekaně odjede jeden z účastníků drobnější bouračky, jehož vozidlo zůstalo pojízdné, i když to zprvu vypadalo, že řidiči na řešení události dohodli, nejsou na středočeských silnicích ojedinělé. Jak často se to stává, však z policejních statistik přesně určit nelze. Policisté pouze mohou nabídnout zkušenost, že se k tomu zpravidla dojde ve chvíli, kdy druhá strana začne mluvit o přivolání jejich hlídky.

Usuzují tudíž, že dotyčný mohl být takzvaně pod vlivem – a měl oprávněné obavy z výsledku dechové zkoušky či případného testu na drogy. Nebo (a to potvrzují i případy, které se podařilo úspěšně vyřešit) se jedná o člověka, který za volantem neměl co pohledávat, protože má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, uložený kvůli dřívějším prohřeškům.

Prakticky na denním pořádku jsou pak jiné újezdy od nehod, a to po nabourání do zaparkovaných vozidel. Typický je tento přístup po „ťukancích“ na parkovištích – ať už například u nákupního centra nebo třeba někde na sídlišti. Řidič zapomene na slušnost, protože nechce problémy, zdržení nebo přijít o bonus na povinném ručení.

A nejsmutnější jsou pak situace, kdy pachatel srazí chodce nebo cyklistu a z místa ujede, aniž by se zajímal o jeho zdravotní stav a zajistil pomoc. Ojedinělé však nejsou ani případy zmizení třeba od poražených dopravních značek nebo povalených plotů.

Ujetí od nehody může vyjít draho



- Dlouhodobé přehledy ukazují, že řidiči ujedou zhruba od každé šesté dopravní nehody



- Za přestupek se považuje, pokud po dopravní nehodě řidič neprodleně nezastaví, nehodu neohlásí policistovi nebo neprokáže ostatním účastníkům svou totožnost a údaje o vozidle či pokud nedovoleně opustí místo dopravní nehody (případně se tam neprodleně nevrátí po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody)



- Pachateli přestupku hrozí nejen pokuta uložená ve správním řízení, ale také citelný trest v rámci bodového hodnocení řidičů; v případě zjištěného opakování tohoto přestupku se ukládá i zákaz řízení



Zdroj: Centrum dopravního výzkumu