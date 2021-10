Provoz na nejstarší české dálnici přerušila nejdřív hromadná nehoda devíti vozidel. Ve směru na Prahu pak řidiči mohli projíždět jen jedním jízdním pruhem. „Na dálnici došlo k pěti nehodám s účastí devíti vozidel,“ potvrdila mluvčí středočeské Policie ČR Vlasta Suchánková s tím, že začátek událostí odstartovalo najetí BMW do svodidel.

Zhruba v 15 hodin byl plně obnoven provoz na 18. kilometru dálnice D1, a to dokonce v obou směrech. Právě v uvedeném úseku totiž došlo ve středu 6. října k několika nehodám. Naštěstí, bez vážných zranění. „Lehké zranění utrpěl jen jeden účastník nehod,“ sdělila Petra Homolová, mluvčí středočeské zdravotnické záchranné služby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.