V neděli 28. dubna odpoledne došlo k nehodě na silnici u Votic na Benešovsku. Jedna žena byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice. Lékaři mají celkem v péči čtyři osoby.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Traxler Zdeněk

Dopravní nehoda tří aut se stala u obce Votice na Benešovsku. Řidič, který pravděpodobně usnul, přejel do protisměru a čelně se srazil s šedesátiletou řidičkou Škody Octavie. „Od střetu aut se řidič odrazil zpět do svého pruhu, kde narazil do dalšího projíždějícího auta,“ upřesnila Deníku mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Přivolaní záchranáři si převzali čtyři osoby. „V péči máme čtyři pacienty. Žena, která byla zaklíněna, byla transportována letecky do Ústřední vojenské nemocnice. Lékař u ní měl podezření na poranění břicha a pánve,“ upřesnila na dotaz Deníku mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Celkem se zranily čtyři osoby. Jeden muž byl transportován do nemocnice v Motole. Zbylí dva zranění byli převezeni do nemocnice v Benešově.

Podle policie byly provedené dechové zkoušky na alkohol na místě negativní. V jednom případě nemohla být dechová zkouška provedena vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta.