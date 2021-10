Dálnici D1 ve směru na Prahu na 62. kilometru zcela uzavřela hromadná nehoda čtyř aut. Čtyři lidé se zranili, na místo byl vyslán i záchranářský vrtulník. Jednu ženu museli hasiči z vozu vyprostit. Do nemocnice bylo převezeno také miminko. K nehodě došlo v neděli 3. října okolo 15. hodiny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová, žena zaklíněná ve voze utrpěla středně těžké poranění hrudníku a otevřenou zlomeninu dolní končetiny. „Po ošetření byla při vědomí a letecky transportována do motolské nemocnice. Její miminko nemělo žádné viditelné poranění, přesto bylo společně s otcem převezeno sanitou na pozorování do nemocnice v pražské Krči,“ potvrdila mluvčí záchranářů. Další zraněnou při kolizi byla třicetiletá žena, kterou sanita odvezla do Motola. Čtvrtá osoba skončila s lehčím poraněním na chirurgii v benešovské nemocnici.