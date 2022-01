Hlavní silnice, zapnutý maják. Přesto dodávka spěchající sanitku nepustila

/FOTOGALERIE/ Naštěstí bez zranění se v pátek odpoledne obešla nehoda, která v Měchenicích na Praze-západ přibrzdila provoz na frekventované silnici podél Vltavy II/102. I tak na místo spěchala sanitka. Boural totiž sanitní vůz s pacientem, kterého bylo třeba co nejrychleji dopravit do nemocnice. Šlo o sanitní vůz záchranné služby Asociace samaritánů ČR, který přijížděl Vltavskou ulicí. Narazila do něj dodávka vyjíždějící z vedlejší ulice U Nádraží.

Z dopravní nehody v Měchenicích v Praze-západ 14. ledna 2022. | Foto: Jiří Rychvalský, Záchranná služba ASČR Praha-západ