Provoz na trati mezi Kutnou Horou a Čáslaví byl večer přerušen kvůli střetu vlaku osoby s vlakem. Člověk na místě podlehl zraněním neslučitelným se životem. Zavedena byla náhradní autobusová doprava. Podle informací Českých drah by měl být provoz na trati omezen do zhruba 22:15.

K další nehodě došlo na nádraží ve Vlašimi na Benešovsku. Provoz na trati mezi Benešovem a Vlašimí je tak přerušený, a to do zhruba desáté večer.

Omezený je provoz i na trati u Benešova ve směru do Prahy. Vlak zde najel v úseku Čerčany – Benešov u Prahy do kamení. „V oblasti stanice Benešov u Prahy byly nalezeny kameny na trati, do kterých najela jednotka CityElefant. Vlaky jezdí nižší rychlostí po jedné koleji, protože na trati zasahuje Policie ČR,“ informovaly České dráhy na webu.