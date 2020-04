Dvousetkilometrového řidiče i tříapůlpromilového kamioňáka. To jsou extrémy, jež policisté zaznamenali na středočeských dálnicích o uplynulých dubnových víkendech. Ani začátek toho posledního, nynějšího, se neobešel bez tragického maléru.

Víkendové kontroly. | Foto: Policie ČR

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Nehoda s velmi vážnými následky zkomplikovala v pátek 24. dubna odpoledne vstup do víkendu množství lidí. Motoristé se zdrželi v kolonách na dálnici D1 ve směru jízdy od Prahy na Benešovsko a dále na Brno i na Pražském okruhu poté, co se dvě hodiny po poledni u Modletic, na dálničním kilometru 10,6, střetla čtyři auta (včetně dodávky a menšího náklaďáku) a motorka. Spolujezdkyně z dodávky na místě zemřela, motorkář utrpěl těžké zranění – a několik lidí vyvázlo s úrazy lehčího charakteru. Výjezd z Prahy uzavřela hromadná nehoda na D1. Spolujezdkyně z dodávky zemřela Přečíst článek › Byť uplynulé tři dubnové víkendy ve středních Čechách takto drsně nezačínaly, neobešly se bez těžkých malérů na silnicích. Smrtelné nehody přinesly první a třetí víkend v dubnu. V pátek na to upozornila Barbora Schneeweissová z ředitelství středočeské policie s tím, že během tří víkendů policisté v kraji řešili celkem 239 dopravních nehod. „Jezděte, prosím, bezpečně a ohleduplně ke všem účastníkům silničního provozu tak, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám, které mohou mít tragické následky,“ obrátila se s výzvou k řidičům.

Někteří řidiči zdivočeli

Příčiny nehod se opakují

Jako odstrašující příklad člověka, jenž nerespektuje pravidla, nabídla zkušenost z minulé soboty: 18. dubna krátce po poledni zaznamenal automatizovaný radar na dálnici D8 Volkswagen Golf, jehož řidič uháněl rychlostí 204 km/h – v místech, kde je povolená jen stotřicítka. Schneeweissová sice připouští, že po vyhlášení nouzového stavu v rámci koronavirových opatření se provoz na středočeských silnicích výrazně zklidnil – rozhodně se však nezklidnili někteří z jeho účastníků. „I v současné situaci přibývá neukázněných řidičů, kteří nerespektují předpisy,“ upozornila. S tím, že časté jsou právě případy překračování rychlosti, jež nezřídka končí bouračkou.Ve srovnání se stejným obdobím loňského rokem nicméně dopravních nehod ubylo, což Schneeweissová dává do souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a s tím souvisejícím omezeným provozem. „Avšak ani jejich stávající počet není příliš optimistický,“ varuje. Upozornila také, že dvěma oběťmi prvních tří dubnových víkendů byli motocyklisté – a nehod motorkářů vůbec přibylo. Připomíná také případy s vlivem alkoholu, z nichž obzvlášť jeden šokuje, byť právě v tomto případě pití přímým viníkem nehody nebylo. Stalo se to 11. dubna kolem 17. hodiny na 32. kilometru dálnice D5. Šofér osobního auta se v pravém pruhu nevěnoval řízení – a když si na poslední chvíli všiml pomalu jedoucího náklaďáku před sebou, strhl volant doleva. Přesto o zadek kamionu zavadil pravou přední částí svého vozu – a neobešlo se to bez zranění. „Řidič kamionu z místa nehody odjel; následně byl policisty zastaven v obci Zdice. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno přes 3,5 promile,“ upozornila policistka.Nejčastější příčiny nehod se stále opakují. Ve 101 případu byl během prvních tří dubnových víkendů na vině způsob jízdy řidičů (tedy například nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, otáčení se, objíždění a podobně). Následovaly rychlá jízda (43) a nedání přednosti v jízdě (27).

Středočeské nehody během uplynulých víkendů