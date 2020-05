I když dálnice zůstala v místě nehody neprůjezdná, doprava se zcela nezastavila. Byť se vytvořila citelná kolona, průjezd zůstal zachován: s odklonem dopravy před nájezd k Motorestu Naháč a k tamější čerpací stanici pohonných hmot. Centrum dopravních informací původně očekávalo, že omezení v místě nehody potrvá zhruba do 16. hodiny. V té době však dálnice zůstávala stále neprůjezdná. O půl hodiny později však už byla otevřená.

Svou roli také sehrálo, že se malér stal ve směru jízdy na Prahu. Pokud by k němu došlo v opačném směru, ven z hlavního města, na počátku prodlouženého víkendu by to zřejmě přineslo podstatně závažnější dopravní komplikace. Ani jízda ve směru na Brno se však neobešla bez komplikací. Tři hodiny po poledni zůstal na 46. kilometru stát kamion odstavený kvůli poruše. Zablokoval jízdní pruh pro pomalu jedoucí vozidla na 46. kilometru – tedy kousek před exitem Psáře. Průjezd si tak vyžádal zvýšenou opatrnost.