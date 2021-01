„V úterý zasahovaly jednotky požární ochrany ve Středočeském kraji celkem u 50 událostí, z toho 18 tvořily dopravní nehody,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Svoboda. S dodatkem, že nejvíce bouraček, po nichž se museli dát do práce, hasiči zaznamenali na Praze-východ, Benešovsku, Kladensku a Příbramsku. Z oněch 18 nehod Svoboda obzvlášť upozornil na pět míst, kde bouraly osobní auta, autobus i cisterna.

Zřejmě nejvážnější malér se stal před 16. hodinou v obci Šlapanice v kladenském okrese, kde se se srazila tři osobní auta. Náraz odmrštil jedno z nich na chodník – a zrovna do míst, kudy procházely dně nezletilé dívky. Dobře to nedopadlo: na místě zasahovaly vedle sanitek i dva vrtulníky se záchranářskými posádkami – a do nemocnic putovali celkem čtyři zranění lidé.

Naštěstí příznivější, než naznačoval první telefonát na tísňovou linku, byla situace na místě nehody autobusu na Příbramsku, ohlášené již necelou hodinu po poledni. Linkový spoj se na kluzké vozovce dostal do problémů kousek za obcí Obecnice směrem k Drahlínu. První informace ohlašovala, že autobus s cestujícími sjel do příkopu a hrozí jeho převrácení. Hasiči po příjezdu zjistili, že autobus vezl tři cestující, kteří už odešli. Velitel zásahu si vyžádal příjezd sypače k ošetření vozovky – a pak vyprošťovací automobil hasičů vytáhl autobus zpátky na silnici.

Zranění řidiček si vyžádaly nehody osobních aut, která na sněhu bourala mezi jednou a půl druhou odpoledne na Praze-západ a na Příbramsku. Nejprve si lehké zranění vyžádal náraz do betonového sloupu elektrického vedení ve Zbraslavské ulici v Jesenici. Sanitku pak potřebovala také žena, jež v obci Štětkovice poblíž Sedlčan narazila do stromu.

V příbramském okrese havarovalo také nákladní auto převážející asi 800 litrů zkapalněného propan-butanu. Před 20. hodinou sjelo levými koly do příkopu v obci Nepomuk nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Tam se uplatnila těžká technika. „Hasiči zajistili vozidlo proti případnému pohybu a vyčkali na příjezd specializované firmy, která vyprostila automobil bez nutnosti přečerpání převáženého plynu,“ přiblížil dění mluvčí Svoboda.