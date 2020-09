O sociálních službách, které většinová populace někdy nevnímá příliš pozitivně, není na tomto prostorů potřeba dlouze referovat. Pravdou ale je, že sociální služby nepatří k populárním, tedy často zmiňovaným a především čteným nebo sledovaným tématům. Ani já necítím potřebu nápravy takových záležitostí. Přesto všechny, kteří nějakým způsobem pomáhají těm, kterým nebylo shůry dáno zařadit se mezi nás 'normální', obdivuji.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Při pracovních návštěvách Centra sociálních služeb Tloskov na zámku u Neveklova jsem se i tak dostal do situace, kterou hned tak neprožiji. Klientům jsem svým způsobem docela záviděl. Bylo to už před mnoha a mnoha lety. Horko k zalknutí. Klienti se šli svlažit ruku v ruce do bazénů v zámeckém parku. Kdo neviděl ryzí radost ze života, měl by tam zajít a přesvědčit se, jak vypadá.