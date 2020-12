Na prosinec bylo parádní teplo, ale větvemi stromů s jehličím i těch už bez listí lomcovaly větrné poryvy skutečně extrémně mohutně. Také proto bylo jasné, že na nějakou poklidnou vycházku do lesa to tentokrát nebude. Před několika roky takovou nerozvážnost zaplatil muž životem. O víkendu žádné hlášení složek Integrovaného záchranného systému takový případ nepotvrdilo.

Přesto na Benešovsku v souvislosti s větrem přišel o život sedmapadesátiletý muž. Těžko mu však přičítat nějakou nedomyšlenost jeho konání. Zkrátka jen jel osobním autem, protože se potřeboval dostat za svými blízkými nebo plnit pracovní povinnosti. A při tom byl, jak se říká, ve špatný čas na špatném místě. Bohužel.

Jeho auto narazilo na silnici ze Sázavy do Talmberku, místní části obce Samopše do stromu padlého přes silnici. Ta vede v podstatě celou trasu lesem. Muži se při nehodě nic nestalo. Udělal pak to, co by udělal každý. Vystoupil a nejspíš se chtěl přesvědčit, jak jeho kolize dopadla. Jenže poryv větru na něj shodil další strom…

Co v takových chvílích, kdy se nám nad hlavami čerti žení, dělat? Každá rada je drahá. Nikdo nemůže ani jen tušit, jestli stromy začnou padat nebo ne. Zbývá snad jen doufat, nebo se modlit, že to dobře dopadne.

Ani to ale často nepomáhá, protože to je v podstatě jen řízení osudu. Třeba jako v případě chaty v sázavské lokalitě Černé Budy. Tam naštěstí majitel objektu vyvázl bez újmy. Ale jeho nemovitost bude potřeba opravit.