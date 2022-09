Interiéry obec zrekonstruovala, a i když jsou nyní určené pro spolky a obecní život, není úplně vyloučeno, že škola bude zase jednou školou. „Jsme na to připraveni,“ potvrdil starosta Chlístova Bohumil Rataj na přímý dotaz.

Co by se muselo stát, aby se to téhle a dalších malých vesnických škol vrátili žáci? Netuším, i když by se mi to líbilo. Nejsem totiž příznivcem koncentrací čehokoliv pod jednu střechu.

Video, foto: Budovu bývalé školu proměnil Chlístov v klenot obce

Jenže v popředí všeho zájmu lidstva byly, jsou a zůstanou peníze. A když se vyučuje v jedné velké škole, vyjde to levněji, než v deseti malých. Takový je zákon ekonomiky.

Ale jiné zákony zase říkají, že v místě, kde se shromažďuje více lidí, daří se lépe patologickým jevům nebo přenosným chorobám.

Úplně přesné to není. Třeba bacilům se daří na druhé přeskakovat stejně snadno v malých kolektivech jako v těch velkých. Rozdíl je „jen“ v tom, že v případě, že se nakazí všichni z malé školy, je to vždycky lepší, než když onemocní všichni ze školy velké.

Všem, kdo se šířením nemocí nebo jejich léčením zabývají, jde na prvním místě o to, aby se choroba nešířila masově, jak se hezky „česky“ říká, komunitně.

Kdyby to tak skutečně chtěli, potlačili by prvotní zájmy, o nichž píšu výš a prosazovali by seč by jim síly stačili bezpečnost. A tu vidím v rozpuštění velkých kolektivů obřích škol do menších školských ústavů venkovských, učícím lépe například i patriotismu.

Jenže peníze hýbou světem a člověk rozumný takový není. A dlouho určitě nebude. Bohužel.