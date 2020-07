Středočeský kraj jim slíbil, že oblouk nad tratí zůstane dál, a to i poté, co ten původní kvůli havarijnímu stavu a také současným potřebám nevyhovující šířce vozovky, zboří. O betonovou historizující stavbu s plastickým reliéfem imitujícím kameny včetně patiny, se zasadili místní nadšenci ze spolku Železnice Česká Sibiř. Chválihodné a pro mě také trochu smutné.

I v mém rodišti, Týnci nad Sázavou, stál podobně starý železniční most. Byl ocelový, měl nad řekou Sázavou dva nýtované oblouky. Ale už nemá. Bohužel se nikdo z Týnce nezasadil o to, aby byla vytvořena podobná replika. V Týnci tak vlaky jezdí po oranžově natřeném mostě z Polska s příhradovou konstrukcí bez oblouků. Škoda! Tradice, jakou známe například z Anglie, se u nás bohužel nenosí.

Jenže naštěstí ani to není univerzální pravda. Přitom dokonce v Týnci nemusíme chodit moc daleko. Jen několik set metrů po proudu řeky Sázavy. Tam stojí Masarykův silniční most. A ten oblouky jako v době svého vzniku má. Žádné rovné předpjaté betonové nosníky, ale opravdu oblouky. Přitom jde také o stavbu novou, moderní, betonovou. Původní Masarykův most byl stejně jako jeho nástupce kombinací posázavské žuly a betonu. A pak, že to nejde! Můžete říci, že je to už jedno. Nemyslím si to, i když v případě týneckého železničního mostu můžeme my, staromilci, už jen vzlykat nad rozlitým mlékem…