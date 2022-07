V první řadě tu oficiální, městskou. Benešov je vlastníkem pozemků i objektů, které tam po vojsku zůstaly. A z toho titulu také odpovídá za pořádek i případné události, které se tam stanou. Proto je správné, že minimalizuje příležitosti a snaží se lidi bez konvencí zneužívající jeho majetek dostat pryč. Za ta léta, co Benešov opuštěný vojenský majetek drží, bylo takových snah už docela dost. A také to stálo docela dost peněz. Všechno ale bez trvalého účinku.

Teď ale nastal zlom a možná na dlouho poslední peníze, které radnice do kasáren nasype, budou za bagry. Ty totiž všechno, co by bezdomovci mohli využít ke svému ubytování, srovnají se zemí.

FOTO: Bagry 'vyhánějí' bezdomovce z kasáren, srdceryvné scény ale nečekejte

Pohledem bezdomovců tento krok města není úplně správný. Jeden z nich při pohledu na to, jak mu bagr likviduje domov, prohodil, že je to škoda, protože komunita byla v kasárnách zašitá a byl tam klid. Jenže právě to si radnice ani strážníci, kteří se často následky klidného pobytu bezdomovců museli zabývat, nemyslí.

A pak je tu i pohled veřejnosti. Její názor může být rozdělen až na tři části. Ta první s kroky radnice souhlasí, druhá váhá, zda by nebylo lepší bezdomovce nechat tam, kde jsou, aby se nestahovali do centra, a třetí to samé říká zcela otevřeně.

I na tom nakonec něco je. Bezdomovci totiž u stavební suti dlouho netruchlí a přesouvají se dál. Oficiálně však stanovisko, že by bylo dobře nechat bezdomovce na pokoji, žádná radnice nevydá. Ta benešovská se s postupem v kasárnách alespoň nechová pokrytecky.