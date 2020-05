Tak trochu stranou pozornosti se kvůli daleko závažnějšímu celosvětovému průšvihu odehrávají celé jaro dramata hned za ploty našich parcel. Zatímco v Austrálii hořelo celé čtyři měsíce a obdobný gigantický požár nezvládají na Sibiři ani Rusové, na Benešovsku si lidé s nějakým tím plamínkem hlavu příliš nelámou. I přes zákaz rozdělávání ohňů v přírodě i letos shořely jen v našem okrese stovky metrů čtverečních stařiny. Samozřejmě, neúmyslně. Právě tomu ale nevěřím.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Vypalování trávy je sice zakázáno zákonem o požární ochraně a každý, kdo by šktrnul sirkou a zapálil stařinu se vystavuje riziku udělení pokuty. Má to ale háček. Policisté respektive hasiči by mu museli prokázat úmysl trávu skutečně vypalovat. A tak na Benešovsku tohle nikdo letos na jaře nedělá.