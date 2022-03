V rámci úspory pracovních sil a snaze o „vyždímání“ co možná nejvyšší produktivity každého jednoho pracovníka, docházelo v průběhu minulých let k optimalizaci tabulkových míst. Z kdysi personálně silného týmu se stal slabší nejen kvůli trendu co nejvíce ušetřit mzdové prostředky a co nejvíce vydělat. Další pracovníci mizeli za vidinou lepších podmínek a samozřejmě výdělků. Do pražských, případně i na západě ležících nemocnic. K tomu se pak přidal koronavirus, karantény, ošetřování členů rodiny. A ti, co nakonec v nemocnici zbyli pak doslova padali na hubu. Sloužili od nevidím do nevidím.