Proto se také stalo, že práce cestářů, kteří přijeli do Týnce pokládat na křižovatku podle dohody obalovanou směs, klapla až napodruhé.

Oddechli si ale také rodiče školáků. Tehdy ještě neřádil koronavirus, přesto žáci zůstali doma a měli delší prázdniny. Přes uzavírku nejezdily autobusy.

Blíží se 1. duben a s ním se znovu bude mluvit, nikoliv v souvislosti s aprílem, tedy napálením někoho vymyšlenou kulišárnou, o okružní křižovatce pod týneckým hotelem. Zkraje dubna tam skutečně dorazí dělníci a jejich stroje.

No samozřejmě, že to opět zkomplikuje dopravu. Tentokrát by se nemělo jednat o úplnou uzavírku, ale jen částečnou, s kyvadlově řízeným provozem pomocí semaforů. A důvod?

Jak jinak, oprava křižovatky a to v rámci okřídleného – práce kvapná, málo platná. Středočeský kraj, jako majitel komunikace totiž uplatnil v zákonné lhůtě reklamaci na nesprávně uloženou dlažbu ve středovém pásu. Dlažební kostky dělníci proto vyjmou a znovu uloží do středového prstence.

Samozřejmě, předtím musí upravit podloží. To by pak mělo vydržet přejezdy těžkých nákladních aut a autobusů. Jak se na tomto malém kruhovém objezdu tato dlouhá vozidla „vymotají“, když se bude opravovat půlka okružní křižovatky, netuším.

Nechci předvídat, jak dlouho komplikace v centru Týnce potrvají. Chce se mi ale věřit, že kraj s novými lidmi ve vedení tentokrát slovo dodrží a do půli května bude všechno znovu OK.