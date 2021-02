KOMENTÁŘ: Za poškození gum nemůže magor, ale voda a mráz

Když se něco stane, nabízí se pokaždé nejdříve to nejjednodušší vysvětlení. Stejně jako v případě sobotního poškození pneumatik pěti aut na silnici u Kondrace. Co se tam vlastně stalo? No jasně, zase tam nějaký magor rozházel hřebíky! Právě tak se šíří informace. A dezinformace.

Zdeněk Kellner | Foto: Archiv Zdeňka Kellnera

Lidé obecně dost rádi viníky probírají a odsuzují. V případě poškozených pneumatik i proto, že k podobnému případu už došlo. Jenže tentokrát bylo podle závěrů šetření policistů všechno jinak. A jméno pachatele se ve vyšetřovacím protokolu ani neobjeví. Útočila totiž voda, mráz, posypová sůl – a čas. K následkům přispěla také omezená viditelnost a pozornost řidičů nebo rychlost jejich jízdy. KOMENTÁŘ: Nedůvěru v plyn mi už jako malému vštěpovala babička Přečíst článek › Používáním soli, zatékáním solanky do prasklin ve vozovce a následným působením mrazu dochází k roztrhání obalované asfaltové směsi. Což je základ pro tvorbu výmolů. Díry na silnici přitom vznikají nejčastěji tam, kde se s povrchem cest setkávají kola aut. A čím větší díra, tím větší náraz. A větší kus dalšího uloupnutého, mrazem zkřehlého asfaltu. A tomu odpovídají i závěry policistů z benešovské dopravky. Vozidla podle nich u Kondrace nenajela na rozsypané hřebíky ani třeba na nevhodný posypový ostrý štěrk. Kola aut jen vlétla do nepříliš viditelného hlubokého výmolu. KOMENTÁŘ: Děti mohou být opatrnější, nebo jsou zkrátka jen línější Přečíst článek › I když se tichá pošta šíří docela rychle, spíš než na domněnky je důležité dát na skutečnosti. Přesto se mylné interpretaci podobných událostí nedá zabránit. To je jasné. Ale stejně jasně je i to, že novináři nelačnící po laciných senzacích by skutečné příčiny událostí měli hledat, nacházet a předávat čtenářům. A o to nám v Deníku vždy šlo a jde.

