Podle informací z radnice i Ředitelství silnic a dálnic ČR by tento správce komunikace měl odstranit jen nejvýznamnější zdroj hluku, nikoliv odclonit město v celé délce silnice.

Rachot z mostu se utiší. Protihlukové stěny se ale obyvatelé Votic nedočkají

Tím zdrojem je most na okraji Votic, pod nímž vede krajská silnice druhé třídy do Jankova, Louňovic pod Blaníkem a Čechtic. Správce silnice ale podle své nejnovější tiskové zprávy provede „jen“ opravu samotného mostu od nějž se hluk šíří do okolí.

Přitom město podle starosty víceméně počítalo a počítá i na konci ledna dál s tím, že kromě lepšího povrchu mostu dojde k jeho osazení protihlukovými panely.

To se ale při výš uvedené opravě mostu nestane. Škoda, protože kvůli opravě dojde k určitým omezením dopravy pod i na mostě. Určitě se nabízí provést obě operace souběžně s jediným omezením dopravy. Mělo by to logiku.

Jenže to bych v českém prostředí asi chtěl příliš. Všechno je svázané ukrutnou byrokracií a všechno musí mít svůj řád. Spíš zlořád, který vyplývá z obecně zažitého - čím hůř, tím lépe.

Moc rád bych se dočkal toho, jak se dvě akce spojí v jednu. Jak do výkopu položí potrubí kanalizace i vodovodu, jak opraví most a instalují na něj i protihluk. Podle toho, jak český svět funguje nyní, se toho nejspíš ani nedočkám.