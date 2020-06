'Sraly na něj mouchy'. Právě tak to řekl hostinský Palivec v Haškově Švejkovi hostovi, když mu vysvětloval, proč ze zdi sundal obraz císaře pána. Pro všechny, až na pana Palivce, to byla docela bžunda. Také jiřičky na objektu, v němž ve Vlašimi provozuje svůj supermarket Albert, dělaly potřebu. Na nákupní vozíky. Jenže Albert na věc šel jinak, než pan Palivec.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Místo, aby odstranil nebo přemístil předmět, na který dopadaly exkrementy, rozhodl se zlikvidovat, a to doslova, přímo jejich zdroj. Potud je všechno v pořádku. Tak to má být, protože základem konce problému je jeho eliminace v samém zárodku. Obchodník však k zákroku přistoupil tak nějak, bez rozmyslu. Možná to tak dříve bylo, prošlo to, tak proč ne znovu?