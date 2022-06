Jsou si vědomi, že lidé, respektive společnost, která je přijala, není žádný monolit, a že co člověk, to jiný názor. Ale stejně dobře ví, že za to, co u nás dostali, mají být vděční. A jsou.

To jsem si uvědomil při nesčetných setkáních s nimi. To ale neznamená, že mezi Ukrajinci nejsou nařvanci, tupci a extraverti, kteří rádi provokují a myslí si, že to všechno, co dostává jejich komunita je samozřejmostí nebo dokonce naší povinností. Právě s těmi jsem se zatím nesetkal. Vlastně ano.

V čekárně u lékaře, kde jsme na zákrok čekali asi čtyři, jedna paní vyprávěla, jak ti Ukrajinci jsou hrozní, co všechno dělají, že chtějí všechno zdarma. Nebo že uklízečka že měla nalakované nehty a na nohou tenisky světové značky. A přesně tento příběh jsem ten týden slyšel v různých obměnách hned pětkrát. Naštěstí „vyprávěčů vtipů diváckých“ není pořád většina.

Ukrajinci i přes to svůj vděk chtěli vyjádřit tak, jak v současných podmínkách mohou. Hodlali uspořádat vystoupení na benešovském Masarykově náměstí, kde měly zazpívat i jejich děti. Kromě toho také hodlali přiložit ruku k dílu a uklízet v ulicích města. Řadu dní se na vystoupení připravovali, secvičovali, ale také vařili ukrajinský boršč a plněné testové taštičky. I tím chtěli diváky před jevištěm zdarma pohostit.

Nic takového se ale nastalo a nejspíš už nikdy nestane. K pozvánce na facebooku organizace Cizinec není otrok, se totiž strhla nechutná exhibice český rádobyvlastenců a xenofobů. Z obavy o zdraví svých dětí nakonec rodiče potomky na pódium v centru Benešova raději nepustili a organizátoři následně akci odvolali.

Báli se. Ale možná i my se bojíme, proto jsme vytáhli zvířecí pudy a použili osvědčené – psi se brání útokem. Myslel jsem si, že my Češi se už řadíme k vyspělým národům, které dokážou pomoci a podpořit toho, kdo to potřebuje. Možná to tak je stále, ale masová záležitost to asi úplně není.