Když ještě i malé vesničky měly své radnice, nemusela se tam řešit spousta záležitostí. Už proto, že současné problémy tehdy neexistovaly. Třeba spojení okrajových městských částí, ve které se mnohé vesničky později změnily, s centry měst. Což stojí hodně peněz. A také úsilí.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Lidé z osad, jak se někdejší vesnice bez radnic oficiálně nazývají, musí chodit do města. Děti tam zpravidla mají školu, starší lidé potřebují k lékaři. A ne každý má vlastní auto. Ti, co ho mají, pak ty pěší potkávají na krajnici.O tom, že to není vždy úplně bezpečné míjení, není třeba mluvit. Provoz je hustý a na silnicích málo místa. Tak co s tím?