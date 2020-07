Technologie pro takovou školní „docházku“ tu je a není důvod trvat na standardech vyučování z 19. století. Příště by vysvědčení mohlo žákům – nebo spíše jejich rodičům – přijít i datovou schránkou.

Právě 30. červen je dnem, kdy školáci dostávají vysvědčení – třebaže někteří ho již pár dní doma mají. Byla to taková přinejmenším divná doba, hlavně proto, že dálkové vyučování bylo nové a ukázalo se, že IT technologie zatápí spíše učitelům než žákům.

Ti sledují pravidelně přenosy streamerů například počítačových her, takže forma vyučování pomocí livestreamu není ničím novým – jen se liší obsah. U učitelů záleželo na mnoha faktorech: zda s počítačem pracují i na vyšší úrovni, nebo se museli i oni něco doučit. Že by se ale měl pedagog celoživotně vzdělávat, tak nějak dává smysl a nikoho to jistě nepřekvapilo.

Možná je koronavirová situace perfektní příležitostí, kdy si je třeba uvědomit, že školní docházka není ničím jiným než vzdělávacím kurzem. Není to místo, kde se dějí kouzla. Jde o to získat nějaké dovednosti. Pokud jde o teoretické, je jenom málo důvodů, proč trvat na fyzické přítomnosti žáků ve škole. Socializace s vrstevníky? Tu zvládnou ve svém volném čase, na to nepotřebují školu.

Elektronické platformy nabízejí on-line kurzy již pěknou řádku let. Levně, efektivně, srozumitelně. Třeba by i školství tomu mělo dát šanci.