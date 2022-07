Pak je tu ale také skupina lidí, která se občas, nebo i každé možné volno vydává na sjezd divoké řeky. Ti, co kajaky dokonale ovládají, většinou zamíří za opravdu divokou vodou do horských údolí Alp. No a ti, kteří to o sobě tvrdí také, ale takový titul si nezaslouží, nepohrdnou třeba Sázavou. Nyní, v létě však má tok do divoké vody hodně daleko. Přesto se příležitostní vodáci na řeku vydávají a proplouvají nepočetné slapy. Jinde však loď přenášejí, tlačí, táhnou.

Kvůli nedostatku srážek korytem Sázavy totiž teče ve druhé polovině července skutečně jen minimum vody. Roční maximum je podle Povodí Vltavy na vodoteči v Nespekách 159 kubíků vody za sekundu. V úterý 12. července tam vodohospodáři naměřili 12 kubíků a v pondělí 18. července už jen necelých pět tisíc litrů za sekundu.

Proto také týnecká turistická půjčovna lodí nedoporučuje zájemcům vydávat se na řeku. Ne kvůli utonutí, ale kvůli nebezpečí spojenému s nutným a častým přetahováním lodí a potenciálně vysokým rizikem úrazu způsobenému na kluzkých a vyčnívajících kamenech.

Ale jiná půjčovna vesele posílá vodáky na jejich vysněné „dobrodrůžo.“ Pravda ale je, že skuteční vodáci teď o Sázavu nezavadí ani pohledem. Ti příležitostní „jedou“, protože se jim právě teď zachtělo, a to bez ohledu, zda druhou polovinu velkých prázdnin stráví třeba s gipsem na ruce nebo noze.