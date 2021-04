Kdo neprošel covidem, těžko může úplně přesně porovnat to, že je to horší nemoc, než nějaká chřipka, kterou už prodělal stokrát. Jenže i srovnávání se chřipkou nejspíš pokulhává, protože kolik těch „takychřipek“ vlastně bylo skutečnou chřipkou?

Nevím, jak je to ve velkých městech, ale u nás na venkově to skoro vypadá, že sem covid nikdy nedorazil. Mluví se o něm při každém setkání, ale družných hovorů se sousedy a známými neubylo. Možná dokonce naopak. Pravda, žádné gardenparty se i kvůli počasí nekonají, ale nemyslím si, že život na vsi skončil oznamováním ministrů zdravotnictví, že se to či ono nesmí a každý kvůli tomu už zůstane navždy doma.

Objektivně jsou lidé opatrnější, obezřetnější a při hovorech si z kroku navzájem „neprohlížejí“ zubní plomby. Mají ale trošky a větší distanc? Ani nápad! Dokonce jsem několikrát viděl, jak se diskutující se zvyšující se hladinou něčeho na zahřátí k sobě přibližovali skoro na kritickou vzdálenost.

Z toho proto vyplývá jediné a podstatné. Na venkově rozhodně život neskončil a běžel i v těch nejpekelnějších chvílích docela podle starých, i když trochu inovovaných pravidel. A to je dobře. Na samotce se totiž dlouhodobě žít nedá. Jen přežívat. A to nikdo z nás určitě nechce.