Nemá smysl spekulovat, co přesně incidentu předcházelo, ani se pozastavovat nad tím, že muž měl mít na ústech roušku nebo respirátor. Měl. Zloději by také neměli krást a kradou. Denně. Internet ale neobletí video policejních strážníků, kteří klečí na zlodějce kosmetiky v drogerii či kapsáři, který právě úspěšně obral dalšího turistu.

Ano, ten muž z videa měl mít roušku. A ti strážníci měli mít rozum, který by jim v tu chvíli velel zapojit především trochu empatie a lidskosti. Dřív než zapojí chvaty a hmaty. Přesně to by měli mít v popisu práce. Protože vyžadovat tupě uposlechnutí jakéhosi nařízení a nevidět a neslyšet přitom malého plačícího klučíka, není nic jiného než přestupek proti lidskosti. Být šéfem těch strážníků, tak už strážníci nejsou strážníky.