Měl jsem to štěstí, že jsem mohl být u vůbec prvního představení ochotníků z Votic. Tohle konstatování je však prvoplánově zavádějící. Kdyby platilo absolutně, bylo by mi už 159 let. Tolik mi není, ale právě tak dlouhou historii má ve Voticích divadlo.

V rámci korektnosti se sluší k první větě přidat vysvětlení. Bylo to první představení třicet let trvající přestávce. Ne úplně dobrovolné. Okolnostmi fungování tehdejšího režimu to byla přestávka vynucená. Svobodymyslní ochotníci se totiž nechtěli stát jedním z částí propagandistického kulturního soukolí komunistické mašinérie. Proto raději svůj spolek rozpustili a stáhli se do soukromí. Naštěstí pro ně bylo už dávno po čistkách v padesátých letech i násilném sjednocování zemědělství. Ochotníci díky tomu neskončili jako vzpurní sedláci v celách votického kláštera sv. Františka z Assisi, kde si rudá moc vybudovala mučírnu a vězení.

FOTO: Pomohla výzva na Facebooku. Ve Voticích opět mají ochotnický soubor

Obnovené premiéry se po třech dekádách řada tehdejších členů souboru přesto nedožila. Lidé odešli, ale myšlenka zůstala dál živá. Po mnohaměsíční přípravě v rámci renezance votického amatérského divadelnictví současní herci k premiéře nastudovali Werichovu pohádkovou komedii Lakomá Barka. Dívat se na ni může každý, a právě toho využil také divadelní spolek. Na premiéru si pozval ty nejmenší – děti z mateřské školy. A těm se pohádka velmi líbila, byť některé repliky vzhledem ke svému věku nemohly pochopit. Bezpečně ale rozeznaly špatné vlastnosti protagonistů na jevišti – lakotu, hamižnost a sobectví.

Děti reagovaly spontánně, i když po zhasnutí světel některé z nich i plakaly. Ale jejich strach za chvilku v náručích učitelek opadl. Události na jevišti malé Votičáky doslova vtáhly do děje.

A třeba se právě z těch prcků, kteří zaplnili jeviště votického kina, najde pár těch, kteří jednou zahrají divadlo dalším dětem.