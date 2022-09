Půl miliardy korun. Tuhle nepředstavitelnou částku potřebuje Benešov, aby dotáhl do konce záměr, který by měl být v zájmu většiny obyvatel města. Zmiňované peníze, které představují téměř dvojnásobek částky, jíž město letos uvolnilo na investiční akce, potřebuje radnice na rekonstrukci Hotelu Pošta.

A i když se někomu může zdát, že se místní politici úvahou na tak nákladnou rekonstrukci pomátli, tvrdím, že mají všech pět pohromadě a že jejich nápad je pořád lepší, než ten, který před pěti roky prosazovalo tehdejší vedení radnice.

Na Chlístově už desetiletí nemají školu. Přesto jsou na příchod žáků připraveni

Záměr prodávat nakonec padl a dnes radnice hodlá objekt přebudovat na multikulturní centrum města. Místo v bývalém hotelu by měla najít ZUŠ, KIC či MUD. Pro někoho záhadně znějící zkratky skrývají městské organizace, takže nic toxického.

Právě za to by měli být obyvatelé města rádi, i když třeba nebude na opravu výmolu v místní komunikaci nebo výměnu prasklé žárovky v lucerně pouličního osvětlení. Při prodeji by totiž hrozilo, jako se to v Benešově nakonec už v případě školy v Husově ulici nebo nocležně Českých drah v Jiráskově ulici stalo, že tam vznikne další ubytovna.