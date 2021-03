KOMENTÁŘ: Proč vlastně pořád říkáme, že lépe už bylo

Jsme permanentně nespokojení. Ale proč? Chybí nám chybí sebevědomí? Za svou novinářskou kariéru už jsem popsal spoustu záležitostí, ale jen velmi málo jsem slyšel optimisty nebo realisty říkat - je to dobré, nestěžuji si. Nanejvýš zaznělo opatrné - není to sice dobré, ale buďme rádi, že to není ještě horší. Ale pozor! I to, v souvislosti s koronavirovou krizí, může být.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Ale proč právě my Češi musíme svět vidět černěji, než lidé z jiných vyspělých zemí? Kde se v nás bere přesvědčení, že nám všechno a každý jen ubližuje? Možná to v nás za staletí vypěstovali utkvělí nebo skuteční utlačovatelé, kteří si nechali sebevědomí pro sebe a nám přisoudili roli toho, kdo musí poslouchat a kdo nemá rozhodovat, protože od toho tu jsou oni. Jestli je to oprávněný názor, by asi nejlépe mohli potvrdit historici a sociologové. Ale podle toho, jak u nás probíhá boj s covidem, tohle mínění naplňujeme vrchovatě. KOMENTÁŘ: Rozume, kam jsi odešel? Přečíst článek › Roli ublíženého jsme přijali a přijímáme rádi. Je snazší tvrdit, že za cokoliv může ten druhý. Navíc jsme i extrémisté. Lítáme od zdi ke zdi. Jen si vzpomeňte na to, jak jsme skoro nic nesměli a tvrdili, že to chceme na věčné časy! Naštěstí to tak dlouho netrvalo, ale právě nyní se ocitáme na druhé straně chodby, u druhé zdi. Můžeme cokoliv. Tedy, řada lidí si to myslí. Poznat to lze z uvolněnosti morálky. Ve vrcholné politice, v místní politice, na silnicích nebo ve školství. SLOUPEK: Švejkovství v nás Přečíst článek › Kdy a jestli se z toho vyhrabeme, nikdo neví. I pokrok a navazující optimismus (nebo obráceně) totiž tkví ve vzdělanosti. Jenže vedle dětí, které učení moc nedávají, je v Česku také dalších deset tisíc žáků, kteří se neučí vůbec. A to ani v rámci současných virtuálních možností. Ale sebevědomí, a na to bych vsadil boty, budou mát právě tyto děti, až dospějí, na rozdávání. Takže přece jen nějaký pokrok a spokojenost? Ani bych neřekl.

