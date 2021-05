Už napodruhé jsem to měl. Jenže tak, jako v jiných případech, je i tato poněkud úsměvná hláška naznačující, že to napoprvé z nějakého důvodu zkrátka nevyšlo podepřená realitou. Vychází totiž z našeho každodenního českého života.

Právě dnes, to je během posledního dubnového úterý, končí dělníci s pokládkou dlažby vnitřního prstence okružní křižovatky v Týnci nad Sázavou. Jenže to není novostavba, nýbrž rekonstrukce před zhruba rokem postavené dopravní stavby. Teď už prý dlažba, která se hroutila pod náporem těžkých aut, přežije skoro všechno. Ale proč to nešlo zařídit napoprvé a řidiči musí stát znovu na semaforech?

A podobné to je také s další žulovou dlažbou, tentokrát v benešovské Tyršově ulici. I ta se bude překládat a znovu ukládat do pevnějšího podloží. I tam stojí za zkázou vozovky doprava. Pravda, dlažba tam vydržela déle, než ta týnecká, ale i dva roky životnosti nejsou k popukání. Přitom dlouho plánovaná oprava nebyla spuštěna po roce jen proto, že nebylo možné Tyršovu ulici uzavřít, když už jsou uzavřené další ulice města.

A je tu další čerstvý případ, kvůli kterému se řidiči i obyvatel Benešova znovu ptali, proč to nešlo zařídit napoprvé? Tentokrát se nejednalo o nekvalitně odvedenou práci nebo následky extrémního zatížení, ale vlastně jen o dodělávku. Na benešovských Červených Vršcích dokončovali cestáři stavbu okružní křižovatky na silnici I/3.

Tahle stavba, přesněji uzavírka silnice a objízdná trasa přes město už jednou zvyšovaly krevní tlak obyvatel Benešova. Teď měli lidé k infarktu možná ještě blíž. Objízdná trasy pro auta nad 3,5 tuny od Tábora nemohla vést kvůli jiné opravě silnice přes Sedlčany a kamiony komplikovaly v Benešově život všem.

A ještě jeden případ. Práce na silnici z Benešova do Vlašimi. Celá komunikace II/112 prochází rekonstrukcí. Samozřejmě po částech. Ale cestáři se doslova vyřádili na obyvatelích Domašína. Tahle obec pod správou Vlašimi byla a znovu je už poněkolikáté doslova v blokádě. Tady totiž jde o opravu už opravovaného a nedávno opraveného úseku. Proto tu už neplatí, proč to nešlo zařídit hned napoprvé, ale spíš a proč ani napodruhé.