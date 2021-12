I v Benešově to tak mohlo dopadnout. Neprodávaly se tam sice banány, ale lidé do svého organismu dostali „zdarma“ vakcínu proti covidu-19. Mobilní očkovací tým, který do Benešova dorazil po domluvě s radnicí, s sebou ale přivezl „jen“ dvě stovky dávek.

Přitom lidí předem objednaných na vakcinaci bylo kolem sto šedesáti. Při pohledu na frontu dlouhou několik desítek metrů bylo nicméně jasné, že lidí dorazilo o dost více. A ti, co už stáli v zástupu, byli rádi, že nemusejí do nemocničního očkovacího centra, i když ti předem neobjednaní neměli jistotu, že se na ně nakonec skutečně dostane.

I když to předem nikdo neřekl, taková obava by vlastně ani neměla být na místě. A to z jednoho praktického důvodu. Mobilní tým, jak o tom při nedávné obdobné výjezdní akci hovořil středočeský radní Pavel Pavlík, vyzvedává vakcíny ze zásobáren Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Věřím proto v operativní schopnosti organizátorů a očkovacího týmu , že v případě, že by množství dávek nestačilo poptávce, „skáknuli“ by do skladů v nemocnici, aby uspokojili i další zájemce. Připadá mi to logické už jen proto, jakou pozitivní odezvu nabídka očkování „téměř doma“ vyvolala. Nakonec toho ale nebylo třeba, dostalo se na všechny. Mobilní tým si to opravdu dobře naplánoval.