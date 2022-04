Dříve, a já to pamatuji na vlastní mozoly, si lidé většinou stavěli rodinné domy svépomocí. Stále se to děje, ale ne v takové míře jako dříve, když si stavebníci zvali fachmany jen na to, co sami nezvládli.

Dnes se staví takříkajíc na klíč. Jenže i to má nyní utrum. Všechen stavební materiál i práce jsou neuvěřitelně drahou záležitostí. Chudáci mladí lidé, kteří začali čerpat hypotéku a už ví, že by potřebovali na dostavění dvakrát vyšší půjčku. Dostavět nemohou a platit přitom musí. Ne, jen pět let, ale dvacet, třicet.

Ceny stavebních materiálů ženou investory do nejistoty. Poznal to i Benešov

Když před mnoha lety vznikal vedle Základní školy Jiráskova v Benešově bytový dům, stál tam metr čtvereční 25 tisíc korun. Nebyla to žádná láce, ale říkal jsem si, že to je vrchol, protože v případě, že by to bylo ještě víc, nikdo by takový byt snad ani nechtěl. Chyba!

Později začaly vznikat bytové domy v někdejších benešovských Táborských kasárnách a tam už metr stál o deset tisíc víc. Znovu jsem si myslel, že to je vrchol, protože v případě, že by byty stály ještě víc, nikdo by je nechtěl. A, zase chyba!

Třeba proto, že přišel koronavirus a obchodníci vytušili příležitost, roztočili kolo zdražování. Všem se nám z toho točí hlava a nikdo netuší, kdy a jak se dá vystoupit.

PODÍVEJTE SE: V Táborských kasárnách v Benešově vzniká další bytový dům

Proto je tu další kapitola. Nyní začal investor stavět další bytový dům v Táborských kasárnách. Většina z téměř šesti desítek bytu už je prodaná. Nevím, za jakou cenu. Ty byty, co stále v nabídce zůstávají, jsou ale v rozmezí za 84 až 97 tisíc na jediný metr čtvereční. Zase si proto myslím, že to je už ten vrchol. Výš už snad cena ani jít nemůže.

Nu uvidíme, říkám si, jestli jsem měl alespoň napotřetí dobrý odhad.