Když v neděli 11. října ráno přijely požární jednotky uhasit oheň na votickou skládku komunálního odpadu, věděl každý ze zasahujících, oč jde. Nám laikům se požár odpadků může zdát jako banalita, na níž stačí cisterna vody a je po problému. Jenže požár skládky, materiálu, který se roky vrší na hromadu a 'lisuje' se buldozery, nakladači nebo speciálním válcem, není nic jednoduchého.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Mezi slisovaným materiálem zůstávají vzduchové kapsy, a právě ty jsou podporovatelem hoření. To probíhá do hloubky a vzhůru situaci signalizuje jen kouř. A oheň, který by prozradil, kde hoří, nemusí být ani vidět.