A to přispělo k tomu, že se svět přehoupl přes hranu přirozeného vývoje. Poznáváme to teď a nejspíš, může být i hůř. A s tím se pak obávám okamžiku, kdy zdravotní péči dostane jen ten, kdo bude mít naději se uzdravit. Ne proto, že by lékaři nechtěli pomáhat, ale jen proto, že už nebude mít kdo, nebo čím pomáhat nebo kde hospitalizovat.

Proto, možná naivně věřím, že jednou, až se koronavirová bouře přežene, přijdou na přetřes i globalizace, unifikace nebo třeba centralizace. Vzali jsme je za svá a přivedli je až do extrému. Zatímco za mých mladých let choré léčili v nemocnicích v Benešově a Vlašimi a pacienty s infekcí vezli do Stupčic nebo do plicní léčebny v Prosečnici, dnes je vozí do Prahy.

V Benešově sice je teď operativně necelých padesát lůžek i pro infekce, ale žádná další už nejsou. Budování monstrpodniků s sebou přináší výhody, jimiž jsou třeba úspory provozních nákladů. Jenže, a to se může už brzy ukázat, má to i svá úskalí. Alarmující slabinou je náchylnost k rychlému, navíc celkovému kolapsu. I v Benešově o tom víme své. Na konci loňska, chvíli před vpádem východního koronaviru, tam řádil mezi nemocničními počítači jiný východní vetřelec - kryptovirus. A to se přitom vůbec nejednalo o příjem většího počtu akutních pacientů.

Proto je na místě se ptát, zda pro návrat alespoň trochu přirozeného vývoje světa, třeba jen toho českého, můžeme něco udělat. No, jistěže můžeme! Část cesty ukazují vládní opatření, která rozmetala velké sešlosti lidí ve školách, divadlech a hospodách. Ale udělat lze i víc. Třeba při nejbližších volbách.